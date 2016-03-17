Новый порядок возмещения расходов за твердое топливо предусмотрели для льготников Приморья

5 ноября в Приморье начинается прием заявлений на выплату или компенсацию оплаты стоимости топлива без предъявления платежных документов. Такой порядок возмещения фактических расходов за отопительный период 2019-2020 годов распространяется на федеральных и краевых льготников, а также пенсионеров, относящихся к категории «дети войны».

Как пояснили в администрации Приморского края, порядок предусмотрен, если у льготника нет возможности предоставить в органы соцзащиты платежные документы. В остальных случаях денежная выплата на оплату стоимости топлива осуществляется в обычном порядке.

Расчет выплаты производится по установленным для продажи населению нормам и минимальной по соответствующему муниципальному образованию цены на один вид топлива, указанный в заявлении.

Специалисты обращают внимание: при наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (за электроэнергию, водоснабжение и другие) компенсации на оплату стоимости топлива не предоставляется.

За назначением компенсации расходов за приобретенное твердое топливо следует обращаться в «Единые социальные окна» Приморского центра социальной поддержки населения или МФЦ по месту жительства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]