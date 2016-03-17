Компенсацию за твердое топливо льготникам Приморья оформят без квитанций об оплате

Более 134 миллионов рублей в бюджете Приморья предусмотрели на компенсации льготникам за приобретенные уголь и дрова. В числе потенциальных получателей выплат – более 60 тысяч ветеранов войны и труда, инвалидов и других льготных категорий граждан, а также приморских «детей войны», живущих в домах с печным отоплением, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, свыше 76% обратившихся за компенсацией получают ее без предъявления платежных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату стоимости топлива.

«Если в предстоящем отопительном периоде у льготника нет возможности предоставить платежки, компенсация все равно будет назначена. Следует только обратиться с соответствующим заявлением», – подчеркивают в ведомстве.

Подать заявление можно через специалистов МФЦ, а можно воспользоваться порталом Госуслуг или через личный кабинет Социального портала Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]