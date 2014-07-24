В Приморье будут делать операции по трансплантации органов
Приморский край войдет в число ведущих регионов России, где будет организован региональный центр трансплантации. Подписание соглашения о сотрудничество в области транспланталогии между департаментом здравоохранения Приморского края и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России состоялось в Приморье. Свои подписи под документом поставили врио вице-губернатора – директор департамента здравоохранения Приморья Виктор Фисенко и академик РАН, главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье.
Представители Национального центра трансплантологии посетили краевую клиническую больницу №1, где планируется проводить операции подобного рода. Администрация края предпринимает все меры для того, чтобы первая операция по трансплантации органов в Приморье была сделана уже в следующем году.
По мнению академика Сергея Готье, у Приморья есть все возможности для того, чтобы выполнять операции подобного рода. В краевой клинической больнице №1 есть все необходимое высокотехнологичное оборудование и команда специалистов.
Эксперт подчеркнул, что одним из первых направлений трансплантации органов в Приморье должна стать пересадка почки.
«В регистре гемодиализных пациентов в регионе – более 400 человек, из них не менее трети могут быть трансплантированы», – обозначил главный трансплантолог России.
Особое внимание уделят и подготовке кадров. Пока далеко не во всех медицинских вузах страны организованы дисциплины по основам трансплантологии. Пристальное внимание этому перспективному направлению намерены уделить в Тихоокеанском государственном медицинском университете.
На сегодня в Приморье проживают около 100 человек, которым ранее была проведена операция по трансплантации органов, однако операции были проведены за пределами края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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