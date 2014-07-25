Операции по трансплантации почек будут проводить в Приморье

Трансплантация почек становится доступнее нуждающимся жителям Приморья. Жизнесохраняющие операции будут проводить в центре трансплантации и органного донорства, организованном на базе Приморской краевой клинической больницы №1, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации краевого министерстве здравоохранения, на сегодняшний день более 450 приморцев трудоспособного возраста имеют жизнеугрожающие заболевания почек, то есть нуждаются в трансплантации органа. На 2021 год в крае выделено пять квот на проведение операций по пересадки почек.

«Сегодня жители Приморья обращаются за подобными операциями в столичные клиники, месяцами ожидая операции. С этого года такие операции будут проводиться в Приморье. Больница прошла аудит и получила лицензию на данный вид деятельности. Для работы центра уже закуплено и установлено необходимое оборудование – хирургическое, для реанимационного отделения и анестезиологии, а также новый инструментарий, оснащена лаборатория для высокоточного определения совместимости органов», – обозначил главный врач краевой клинической больницы №1 Андрей Попов.

В минздраве региона добавили, что для запуска процесса необходимо сформировать реестр экстренных получателей, собрать все анализы и внести в единую информационную базу. Параллельно начнется работа с родственными донорами.

«Трансплантация – это спасение жизни для тех пациентов, которые сегодня получают гемодиализ. Операции будут доступны пациентам по ОМС и после хирургического вмешательства пациенту будет показано обязательное бесплатное лекарственное обеспечение для того, чтобы минимизировать возможности отторжения органа», – прокомментировал заведующий отделением органного донорства Михаил Антонов.

Особое внимание уделяется и подготовке кадров. Группа ведущих врачей больницы – хирургов, анестезиологов, реаниматологов, сосудистых хирургов – уже прошла обучение в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, стажировалась в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и госпитале в Белоруссии, где трансплантология развита на высоком уровне. В этом году три специалиста также будут направлены на обучение.

«Организация центра трансплантации и органного донорства положительно скажется на качестве и доступности оказания медицинской помощи жителям Приморского края. Также это новое направление будет поспособствовать развитию иммунологии, хирургии, терапии, лабораторной диагностики, повышению квалификации и профессионализма медицинского персонала», – отметила зампредседателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Напомним, что Приморье вошло в число ведущих регионов России, где организован региональный центр трансплантации. На эти цели из краевого бюджета было направлено около 70 миллионов рублей. Губернатор Олег Кожемяко поручил создать все условия для того, чтобы первая операция по трансплантации органов в Приморье была сделана уже в 2021 году.

Подписание соглашения о сотрудничестве в области трансплантологии между минздравом Приморского края и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России состоялось в октябре 2019 года.

На сегодняшний день в Приморье проживают около 150 человек, которым ранее была проведена операция по трансплантации органов, но за пределами края. Ближайший подобный центр располагается в Сибири.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]