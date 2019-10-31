Приморские автомобилисты все чаще становятся жертвами мошенников. Преступники изобретают все новые способы обмануть водителей и вытянуть из них деньги. Какие схемы используют преступники и как не попасться на их уловки?

Рабочий день Бориса Осипова начался с неприятного звонка — его машину поцарапали.

Борис Осипов, житель г. Владивостока: «Сам владелец позвонил, сказал, что никуда не уехал, машину там же оставил. Дал свои контакты и договорились встретиться».

У этой истории неожиданно счастливый конец. Но зачастую все происходит совсем по-другому.

Мария Иванова, житель г. Владивостока: « Мне на лобовом оставили записку, якобы я задела чужое авто. Требовали денег, угрожали лишением прав на полтора года. Я реально испугалась».

Такие записки, в большинстве своем так называемая «автоподстава». Если потребовать у «пострадавшего» доказательства, скорее всего претензии испарятся.

Однако не все водители могут распознать здесь обман. Во Владивостоке, где из-за нехватки парковочных мест машины ставят буквально в миллиметрах друг от друга, в спешке легко не заметить крохотное ДТП.

Эксперты рекомендуют тщательно осмотреть свое авто, нет ли свежих царапин и сделать фото, на котором будет видна дата. В случае, если человек уверен, что не нарушал закон, а угрозы продолжаются, стоит обратиться в правоохранительные органы.

Также важно быть бдительным, получая «письма счастья». Мошенники не скупятся на бумагу и курьеров, доставляя до порога бумаги - почти один в один как официальный штраф.

Иван Петров, житель г. Владивостока: «Меня смутило, что фотография моего автомобиля на бланке была сделана на дороге возле дома. А там такие ямы, нереально ехать больше сорока, не то что восьмидесяти. Рассказал соседям, оказалось, не только мне принесли такое письмо».

Валерия Гырник, капитан полиции: «Всю информацию об административном правонарушении, лицо, которое привлечено к ответственности, может получить на официальном сайте госавтоинспекции по адресу «ГИБДД.РФ». Введя информацию о государственном регистрационном знаке транспортного средства и свидетельстве о регистрации».

Госавтоинспекция призывает приморцев проверять документ перед оплатой штрафа. В случае обнаружения подделки незамедлительно обращайтесь в полицию.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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