Недобросовестные производители молочной продукции неохотно входят в систему "Меркурий"
"Вести: Приморье. Интервью" с заместителем руководителя управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Мариной Ковтун.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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