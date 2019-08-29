Шесть эпизоотических очагов африканской чумы выявлено в Приморье
"Вести: Прморье. Интервью" с заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Мариной Ковтун.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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