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В Приморье идет борьба с африканской чумой свиней и почему запретили ввоз фруктов из Китая

Экстренная мера безопасности. В Приморье зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Эпицентр в Пограничном районе. Здесь введен режим ЧС, а в соседних районах - карантин, чтобы избежать распространение вируса. На границе Уссурийского округа и Надеждинского района ветеринарно-полицейский пост дежурит круглосуточно. По краю выставлено шесть таких контрольных пунктов. К изъятию - вся свиноводческая продукция непромышленного производства. Накануне сотрудники Россельхознадзора задержали мужчину на выезде из Уссурийска. Из запретной зоны он собирался вывезти 6,5 килограммов мяса свинины.

Тему продолжит интервью с Мариной Ковтун, заместителем руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области (на видео).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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