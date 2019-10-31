Во Владивостоке продолжается подготовка к зиме — причем внимание уделяют не только теплотрассам. Администрация строит и ремонтирует дворовые спортплощадки по городу. Однако не все рады грядущим переменам.

Новую территорию для занятий спортом жители этого двора ждали давно. В 2019-ом участок попал в программу регионального проекта «Спорт — норма жизни!». Однако не все жители оказались довольны планами по его реализации. Подрядчик планирует уменьшить площадь местного катка - по совместительству хоккейной коробки. По словам жильцов, раньше места было вдоволь, а новая спортплощадка - размером 20 на 40 метров — не устраивает часть жильцов. В администрации города объясняют, что часть территории для катания на коньках заберут обоснованно. Для установки спортивных тренажеров.

- Мы выражаем просьбу о том, чтобы нас услышали и сделали коробку в прежнем периметре. Какая она была прежде.

- Мы совершенно за спорт, за каток. Ну, просим просто нам оставить его в прежних размерах.

Спортивные площадки в рамках проекта обновляют в различных районах города. Чтобы успеть к началу зимних игр, устанавливают и ремонтируют, в первую очередь, новые катки. Так по улице Фадеева и Артемовской в бухте Емар вовсю демонтируют старые хоккейные коробки и ставят новые. Закончен объект во дворе по улице Связи. По словам специалистов, отличительной чертой новых коробок будут новые борта, из более прочного материала.

Валерий Курочкин, заместитель начальника отдела физкультурно-спортивной подготовки администрации г. Владивостока: «В этом году у нас появилась возможность модернизации восьми хоккейных коробок. Модернизации, в том плане, что мы улучшаем их, условно говоря, качественные характеристики. Т. е. на данном земельном участке были деревянные борта по периметру. Будут установлены стеклопластиковые».

Екатерина, местная жительница: «Кто не поленился, те позвонили в администрацию, и всем дали объяснение, что новая коробка будет таких размеров, что она такая по стандарту, что у нас будет хорошее покрытие, что у нас будет волейбольная сетка. У меня муж в волейбол играет, поэтому нам это только «за»».

Как правило, новые спортобъекты приходят на смену коробкам из 90-ых годов. И сегодня все типовые площадки либо большего, либо меньшего размера — в этом они отличаются от своих предшественниц. Поэтому установить здесь точно такой же по размерам спортивный объект невозможно. Однако специалисты мэрии ведут диалог с жителями, чтобы результат устроил всех.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]