Что изменилось в жизни россиян с 1 ноября 2019 года

ДТП можно будет оформить без полицейских в новом приложении, Рунет защитят от внешних угроз, а иностранцам станет легче получить вид на жительство.

Заработает закон о "суверенном Рунете"

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, с 1 ноября вступает в силу закон об обеспечении безопасной и устойчивой работы российского сегмента интернета на случай, если его отключат от глобальной инфраструктуры Сети.

В соответствии с ним в России должна появиться дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. В случае угроз Роскомнадзор сможет взять на себя "централизованное управление сетью связи общего пользования". Список этих угроз определит правительство. Текст закона — рамочный, то есть его полноценная работа зависит от дополнительных подзаконных актов, решений властей и развития технологий.

Иностранцы смогут получить бессрочный вид на жительство в России

С 1 ноября иностранные граждане смогут получить вид на жительство (ВНЖ) в России на неограниченный срок. До этого ВНЖ выдавали на пять лет, а после его нужно было продлевать. Исключением из новых правил остаются квалифицированные специалисты и члены их семей — им ВНЖ продолжат выдавать на время, пока действует разрешение на работу.

Впрочем, приезжие все равно обязаны будут каждый год подтверждать, что постоянно живут в России. Для этого в органы внутренних дел надо будет подавать заявление — лично или в электронной форме. Каждый пятый год пребывания в стране — только лично. Если два года подряд иностранец не пошлет такое уведомление, то ВНЖ аннулируют.

Еще власти сократили срок рассмотрения запроса на ВНЖ — с шести до четырех месяцев, а также увеличили госпошлину на выдачу — с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей.

Оформить ДТП без полицейских можно через новое приложение

С 1 ноября должно заработать новое приложение для оформления европротокола — "Помощник ОСАГО". По разным оценкам, оно сократит время оформления аварии до 10–15 минут — теперь для этого не придется заполнять никакие бумаги.

Приложение будет доступно только тем водителям, у кого есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг — его нужно будет привязать к личному кабинету. Оформление ДТП идет на смартфоне одного из участников, программа пошагово подсказывает, какие графы надо заполнить, а также что и как сфотографировать. При этом большая часть сведений автоматически подтянется из личного кабинета. Дальше документ отсылается на почту второму участнику, тот подтверждает, что у него нет возражений. И наконец, информация уходит в общую базу данных ОСАГО и в страховые компании участников происшествия. Сервис также будет доступен и непосредственно на сайте госуслуг — уже сейчас можно посмотреть, как он будет работать.

Первое время приложение будет доступно в тестовом режиме в Республике Татарстан, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. На всю страну его планируют распространить в 2020–2021 году.

Кроме того, еще месяц назад отменили лимит 100 тыс. рублей при оформлении аварии по европротоколу. С 1 октября участники ДТП могут обойтись без сотрудников полиции, если у них нет разногласий и ущерб укладывается в 400 тыс. рублей. Оформить аварию по европротоколу по-прежнему можно, только если: в аварии участвовало две машины, у водителей которых есть полисы ОСАГО; в ДТП никто не пострадал и не погиб; третьим лицам не нанесен ущерб.

МФО не смогут выдавать займы под залог жилья

С 1 ноября микрофинансовые организации (МФО) больше не смогут выдавать россиянам кредиты под залог жилья или доли в нем.

Запрет коснется займов, которые выдают на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью. Новое правило призвано защитить граждан от мошенничества и рисков остаться без крыши над головой, объясняли авторы инициативы.

Собственникам сообщат о заочных сделках с недвижимостью

С 1 ноября, если сделка с недвижимостью проводится с использованием электронной подписи, то перед ее регистрацией собственнику обязательно будут отправлять уведомление. Предполагается, что это должно защитить граждан от мошенников, которые могут подделать электронную подпись или как-то еще получить к ней доступ. Получить уведомление можно будет на электронную почту, которую владельцы недвижимости оставят для обратной связи.

Кроме того, тот же закон ранее постановил, что если собственник хочет разрешить сделки с электронной подписью, то ему нужно предоставить в Росреестр письменное согласие — лично или, если нотариус заверил такое разрешение, то по почте. Иначе совершение заочной сделки будет невозможно.

Вырастут штрафы за переработки водителей

С 1 ноября вступает в силу закон, который ужесточает штрафы за нарушение режима труда и отдыха водителей.

Раньше за это фактически платил только сам водитель. Теперь ответственность с ним разделят индивидуальные предприниматели и юридические лица — владельцы транспортных компаний, которые часто и вынуждают своих сотрудников перерабатывать. Так, водители должны будут заплатить 1,5–2 тыс. рублей, должностные лица — 7–10 тыс. рублей, ИП — 15–25 тыс. рублей и юрлица — 20–50 тыс. рублей.

Еще закон ужесточил ответственность и за выход на рейс без тахографа, который контролирует режим труда и отдыха водителей, а также регистрирует скорость и пробег. Для водителей штраф вырастет с 1–3 тыс. рублей до 3–5 тыс. рублей. Должностные лица, выпустившие транспортное средство со сломанным тахографом или вообще без него, заплатят 7–10 тыс. рублей. ИП грозит штраф на сумму 15–25 тыс. рублей, юрлицам — 20–50 тыс. рублей.

Кроме того, с ноября заработают новые требования к физическим лицам — владельцам автобусов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой больше 3,5 тыс. кг. Они тоже должны установить тахографы на свой транспорт.

ЦБ утвердил стандарт защиты потребителей страховых услуг

С 4 ноября заработает стандарт защиты прав и интересов клиентов страховых брокеров.

Документ устанавливает необходимый минимум информации, которую должны получить пользователи финансовых услуг. Так, страховой брокер обязан сообщать о "своем полном и сокращенном наименовании, членстве в саморегулируемой организации (СРО), об оказываемых финансовых услугах, о страховых организациях, в интересах которых действует страховой брокер. Кроме того, страховые брокеры обязаны сообщать потребителям о способах защиты их прав, возможностях направления жалоб и обращений, а также порядке урегулирования возникающих споров".

Кроме того, стандарт закрепляет правила того, как страховые брокеры должны общаться с клиентами при заключении, изменении, прекращении и расторжении договоров. При этом правила регламентирут взаимодействие не только с гражданами, но и с представителями малого и среднего бизнеса.

Страховой брокер — это посредник между страховой компанией и непосредственно тем, кто хочет купить страховку (страхователем). Проще говоря, это фирма, которая продает полисы разных страховых компаний. Пользоваться ее услугами может быть выгодно для жителей крупных городов — особенно когда страховка дорогая (каско, ОСАГО, дом, жизнь и т.д.). Ведь чтобы подобрать самый выгодный полис, придется изучить и сравнить предложения далеко не одного страховщика. А брокер сделает это за вас. Но важно помнить — для этого нужна лицензия.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]