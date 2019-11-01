Около тонны наркотических средств изъято из незаконного оборота в Приморье
Около тонны наркотических средств изъято из незаконного оборота в Приморье за 9 месяцев текущего года. Об этом сообщил в интервью "Вести: Приморье" заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Приморскому краю Евгений Оржиховский. Подробности в видеоматериале.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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