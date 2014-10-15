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16-летняя жительница Приморья украла у друга семьи 2,5 млн. рублей

16-летняя жительница Приморья украла у друга семьи 2,5 млн. рублей

Фото: buzday.ru


2,5 млн. рублей за 4 месяца — таков «улов» несовершеннлетней жительницы Приморского края, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевого Следственного комитета.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование  уголовного дела в отношении  несовершеннолетней. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, с октября 2018 по февраль 2019 года 16-летняя обвиняемая тайно совершала хищение денежных средств из квартиры близкого для семьи человека, пока исчезновение накопленных денежных средств в сумме 2 млн 460 тыс рублей не обнаружил потерпевший.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения.   

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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