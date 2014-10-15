16-летняя жительница Приморья украла у друга семьи 2,5 млн. рублей
2,5 млн. рублей за 4 месяца — таков «улов» несовершеннлетней жительницы Приморского края, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевого Следственного комитета.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетней. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).
По версии следствия, с октября 2018 по февраль 2019 года 16-летняя обвиняемая тайно совершала хищение денежных средств из квартиры близкого для семьи человека, пока исчезновение накопленных денежных средств в сумме 2 млн 460 тыс рублей не обнаружил потерпевший.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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