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Жительница Приморья жестоко расправилась со своим обидчиком

Жительница Приморья жестоко расправилась со своим обидчиком

Источник фото: Провинция.ру

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 19 апреля 2020 года обвиняемая, будучи в состоянии  алкогольного опьянения, пригласила в гости незнакомого мужчину. Мужчина стал вести себя агрессивно и высказывать в адрес обвиняемой оскорбительные слова, а также нанёс ей удар рукой по лицу. В гневе обвиняемая взяла нож и нанесла им  не менее 8 ударов в область головы, шеи и туловища потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 
 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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