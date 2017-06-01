ГОЧС: Безопасность детей при становлении льда - первостепенная задача

В период становления льда на водоемах Приморья уделят особое внимание безопасности детей. Такую задачу поставил перед главами муниципалитетов и профильных ведомств врио вице-губернатора Олег Мельников на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую администрацию.

Как отметил начальник государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий, главную опасность представляют различные пруды, карьеры – именно на этих объектах за лето погибли 24 человека, в том числе пять детей.

«Несмотря на то, что в этом году цифра погибших снизилась по сравнению с прошлым годом – на шесть человек, данные все равно неутешительные», – подчеркнул руководитель ведомства.

По словам Олега Мельникова, вопрос безопасности людей, особенно детей, должен решаться комплексно и на всех уровнях. Он акцентировал внимание глав муниципалитетов на то, что уже скоро на водоемах начнет появляться хрупкий лед, в связи с этим необходимо усилить контроль за такими объектами, профилактическую работу среди детей.

«Нужно устанавливать предупреждающие щиты, привлекать правоохранительные органы, чтобы во время патрулирований обращали внимание на водные места, где могут быть дети, в школах рассказывать о мерах безопасности. Наша обязанность – предотвратить несчастные случаи», – обозначил замглавы региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]