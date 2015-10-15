Навигация маломерных судов официально закрыта





Главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий подвёл итоги навигационного периода и рассказал о безопасности на водных объектах в зимний период, — рассказали «Вестям: Приморье» в пресс-службе МЧС.

В этом году в Приморском крае навигация для маломерных судов закрывается с 15 ноября.

«Осень 2019 года была продолжительная и тёплая. Думаю, что почти все владельцы маломерных судов смогли уже подготовить свои плавсредства на зиму - большинство баз-стоянок работают в режиме подъёма катеров на зимний период», — рассказал руководитель ГИМС Леонид Маковецкий.

Леонид Маковецкий сообщил, что в навигационном периоде 2019 года Государственной инспекцией по маломерным судам велась масштабная предупредительная работа — рейдовые мероприятия и различные акции.

Особое внимание обращалось на безопасность на воде. К сожалению, не обошлось и без происшествий на воде — это поиски и травматизм отдыхающих. Благодаря проводимой работе мы отмечаем снижение количества людей, погибших на водных объектах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оно снизилось на 19 человек и составило 37 человек.

«Что касается отдыха на водоёмах, то здесь мы акцентировали внимание на то, что искусственно созданные водоёмы представляют угрозу для жизни. Во время купания в карьерах — водоёмах с неизученным дном, можно получить травму. Поэтому в целях безопасности ответственным лицам было настоятельно рекомендовано засушивать или засыпать такие водоёмы», - добавил Леонид Маковецкий.

Данный навигационный период отмечался проведением большого количества соревнований на водных акваториях. Это заплывы, через Амурский залив, вокруг полуострова Скрыплёва и через пролив Босфор-Восточный. Также проводились соревнования на гидроциклах и байдарках. Летом этого года прошло 6 соревнований, которые признаны международными. Сюда вошли плавание, гонки, погружение, подводная охота и другие. В свою очередь Государственная инспекция по маломерным судам обеспечивала их безопасность. Все эти спортивные мероприятия прошли успешно.

«В этом году Межведомственная комиссия приняла 65 мест массового отдыха у воды, которые были допущены к эксплуатации, из них 10 - в детских оздоровительных лагерях. В местах летнего детского отдыха были проведены различные профилактические акции, такие как «Научись плавать». Каждую смену мы организовывали для детей мероприятия и разбирали с ними правила безопасности во время отдыха на воде. Это проходило в виде инструктажей и увлекательных игр, которые позволяли ребятам в доступной форме познакомиться с культурой безопасности на воде», - отметил представитель главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В завершении брифинга Леонид Маковецкий рассказал, что сейчас на севере края пошли устойчивые морозы, где происходит активное становление льда на водной акватории. На юге Приморья ледостав происходит попозже.

«В зимний период наиболее подверженный риску вид отдыха является подлёдный лов. Как правило, он связан с выездом автомобилей на лёд, что весьма опасно для жизни. Также стоит обратить внимание на времяпрепровождение детей. При становлении льда дети хотят побаловаться, и их влечёт на водоёмы, особенно, когда начинают образовываться льдины, чего делать категорически нельзя», — призвал к соблюдению правил безопасности на водных объектах главный государственный инспектор Приморья.

В зимний период также популярны различные спортивные виды отдыха на воде - зимняя рыбалка, марафоны и забеги, мотокросс и соревнования по дрифту на льду. Государственной инспекцией по маломерным судам проводятся замеры толщины льда, и обеспечивается безопасность при проведении данных мероприятий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]