Повара Восточного военного округа поделились опытом с коллегами из других регионов (фото)
В Восточном военном округе в девяти гарнизонах Забайкальского края, Республики Бурятия, Хабаровского, Приморского, Камчатского краев, Амурской и Сахалинской областей состоялись конференции по питанию, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВВО.
Для проведения мероприятий были привлечены более 1200 человек, в том числе свыше 1000 поваров.
В ходе конференций состоялись мастер-классы по приготовлению национальных блюд и выпечке хлебобулочных изделий, выставки холодных закусок, первых и вторых блюд, которые можно приготовить по нормам продовольственных пайков. В частности, проведен день белорусской кухни. Повара с удовольствием готовили пирожки с мясом и повидлом, картофельные драники и колдуны, пекли блины и оладьи.
Повара демонстрировали приготовление праздничного обеда из продуктов планового обеспечения улучшенного ассортимента, при этом учитывая национальные особенности военнослужащих. Блюда готовились в соответствии с рекомендациями продовольственной службы ВВО по технологии приготовления пищи национальных кухонь России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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