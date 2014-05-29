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В Находке в результате взрыва на танкере погибли и пострадали люди. Подробности

В Находке в результате взрыва на танкере погибли и пострадали люди. Подробности

Сегодня, 2 ноября, в Находке произошел взрыв газа на танкере «Залив Америка». По предварительной информации, в результате происшествия погибло трое моряков. В настоящее время на судне ликвидируют пожар, сообщает "Вести:Приморье", со ссылкой на vl.ru

Танкер «Залив Америка» находился на рейде, когда неожиданно случился взрыв газа. По предварительной информации, от него погибло три человека. Очевидцы сообщили, что взрывной волной за борт откинуло матроса, боцмана и старшего помощника.

Остальные члены экипажа не пострадали. В настоящее время моряки и спасательные службы ликвидируют возгорание на судне. По предварительной информации, на борту танкера находилось девять человек. 

Корреспондентам "Вестям: Приморье" стало известно, что в результате взрыва разлива загрязняющих веществ в бухте не произошло, однако, ситуацию уточняется. 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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