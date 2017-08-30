Прокуратура проверит деятельность владельца танкера "Залив Америка", на котором произошел взрыв

6 ноября Дальневосточной транспортной прокуратурой согласовано проведение Дальневосточным управлением государственного морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта внеплановой выездной проверки ООО «Наяда» в связи со взрывом на принадлежащем ему танкере «Залив Америка» в морском порту Находка.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВТП, приказом начальника Дальневосточного управления государственного морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 05.11.2019 № 121-А на основании Положения о расследовании аварий или инцидентов на море, утвержденного приказом Минтранса России от 08.10.2013 № 308, создана комиссия по расследованию причин произошедшей аварии, повлекшей гибель моряков.

Кроме того, Приморским транспортным прокурором признано законным возбуждение Приморским следственным отделом Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации уголовного дела по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

Результаты внеплановой проверки, расследования аварии и уголовного дела находятся на контроле в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Напомним, 2 ноября на танкере "Залив Америка" (судовладелец ООО "Наяда") произошел взрыв газовоздушной смеси в районе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом). Два человека погибли, их тела подняты из воды. Ведутся поиски еще одного члена экипажа.

Всего на судне было 12 человек.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ.

Судно находится на плаву и ошвартовано у причала в морском порту Находка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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