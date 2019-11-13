В Находке продолжаются поиски пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка» моряка

В Находке бункеровочная компания «Наяда» решила продолжить поиски пропавшего после взрыва на танкере «Залив Америка» моряка до 30 ноября. Для осмотра акватории дополнительно подключат все суда, которые будут заходить в порт, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru.

Как сообщили в ООО «Наяда», на вечернем совещании 12 ноября было решено продлить поисковую операцию по 30 ноября включительно. Силам и средствам аварийно-спасательного формирования судовладельца по договоренности будут оказывать помощь в изучении акватории все суда, заходящие в залив. Соответствующее распоряжение даст капитан морского порта Находка. Поиски в акватории будут продолжаться ежедневно, а осмотр прибрежно-береговой части – дважды в неделю.

Также в ООО «Наяда» сообщили, что семьи погибших моряков уже получили по 1 000 000 рублей компенсации, включая пропавшего без вести члена экипажа.

Как сообщалось, 2 ноября после взрыва газа на танкере «Залив Америка» погибли трое моряков. Взрывной волной их выбросило за борт. Тела двоих удалось достать из воды сразу, а третьего найти не смогли. Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех членов экипажа по статье о нарушении правил безопасности (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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