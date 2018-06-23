Андрей Ищенко исключен из рядов КПРФ за антипартийную деятельность (опрос)

На состоявшемся 2 ноября 2019 года во Владивостоке 5-ом Пленуме Комитета Приморского краевого отделения КПРФ представители партийных организаций края обсудили поведение члена крайкома партии, депутата Законодательного Собрания ПК Андрея Ищенко. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на сайт приморского отделения КПРФ.

В "лучших традициях" компартии коммунисты Приморья исключили своего товарища из партии в его отсутствии.

Поводом для этого послужила активизировавшаяся в октябре нынешнего года деятельность Андрея Ищенко в социальных сетях в Интернете, где он неоднократно совершал необоснованные и антипартийные выпады в адрес руководства крайкома партии, других коммунистов. Попытки товарищей образумить своего однопартийца, бывшего кандидата в губернаторы Приморского края, остановить его в распространении явной клеветы и грязи, ни к чему хорошему не привели.

Ранее на комитете Законодательного Собрания Приморского края по регламенту, депутатской этике и организации работы также обсудили поведение депутата Андрея Ищенко в социальных сетях, предостерегли его от продолжения клеветнических и оскорбительных заявлений в адрес отдельных граждан.

В своих выступлениях члены Комитета Приморского краевого отделения КПРФ жестко осудили антипартийную деятельность Андрея Ищенко, отметив, что его неподдающееся логике поведение нанесло серьезный ущерб репутации компартии. Андрею Ищенко неоднократно давались шансы разобраться в себе, извиниться за неподобающую деятельность в социальных сетях. Но он каждый раз игнорировал приглашение на партийные собрания и при этом продолжал вести себя в разрез с требованиями Устава КПРФ.

По инициативе Бюро крайкома партии в отношении А.С. Ищенко было возбуждено персональное дело, но он не посчитал нужным дать каких-либо внятных объяснений по поводу своего поведения.

Единогласным решением участников Пленума Андрей Ищенко был исключен из рядов Коммунистической партии Российской Федерации, сообщается в пресс-релизе краевого отделения КПРФ.

Андрей Ищенко – депутат Законодательного собрания Приморья, гендиректор строительной компании «Аврора-строй». По образованию – судоводитель, окончил Дальрыбвтуз. В КПРФ вступил в 2012 году.

Прославился во время губернаторских выборов. На протяжении второго тура лидировал, но при завершении подсчета голосов Андрей Тарасенко феноменально быстро обогнал коммуниста, что спровоцировало протестную волну. Результаты голосования в Приморье были отменены, и назначены повторные выборы, куда Ищенко попасть не смог из-за того, что не прошел муниципальный фильтр.

Осенью 2019-го он создал свой телеграм-канал «Красный губернатор», где пообещал бороться за правду. Как писали ранее "Вести:Приморье", тон сообщений был выбран, мягко говоря, скандальный – за пару недель политик успел нелицеприятно, а иногда и нецензурно высказаться о депутатах Думы Владивостока, членах партии КПРФ и даже главе «Сбербанка», а также обратиться к Дональду Трампу. Комитет Заксобрания по депутатской этике посоветовал Андрею Ищенко впредь не высказываться в соцсетях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]