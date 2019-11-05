"Местное время. Воскресенье": формирование бюджета в крае, "золотые гектары" под Находкой, развитие туризма в Приморье
"Местное время. Воскресенье" от 3 ноября 2019 года.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
21.10.2019 "Местное время. Воскресенье": Взрыв в Новонежино, клининговый скандал в Уссурийске, 81 год - Приморью и двойной юбилей ДВФУ
-
14.10.2019 "Местное время. Воскресенье": Вандалы зверствуют в Уссурийске, обновление дорог и вернется ли ГЛОНАСС
-
12.08.2019 "Местное время. Воскресенье": Негромкие герои. Эксперименты фермеров на полях Приморья. Достояние истории края
-
24.06.2019 "Местное время. Воскресенье": Выпуск косаток, правительство Приморья, жизнь коренных народностей
-
10.06.2019 "Местное время. Воскресенье": Приговор черным риелторам, пугающее затишье озера Ханка, бывший Дом пионеров превратится в "Кванториум"
-
26.04.2016 Программа "Местное время. Воскресенье"
Добавить комментарий