В Приморье подросток сбежал из дома к отцу, разведенному с матерью

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило заявление местной жительницы о безвестном исчезновении сына. Женщина сообщила что 15-летний подросток самовольно ушел из дома и его местонахождение неизвестно. Самостоятельные поиски результатов не дали.

Сотрудниками полиции и волонтерами были организованы мероприятия, направленные на розыск несовершеннолетнего. Проверялись места массового пребывания молодежи, подъезды, чердаки и подвалы жилых домов, гаражные кооперативы, старые, заброшенные здания.

Ориентировки с приметами несовершеннолетнего были направлены в территориальные органы внутренних дел Приморского края.

В результате проведения розыскных мероприятий подросток найден в городе Фокино, где проживал у своего отца (родители находятся в разводе).

Установлено, что противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с ним профилактическую беседу о недопустимости самовольных уходов из дома.

В настоящее время подросток передан законному представителю – матери.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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