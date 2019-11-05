Один из восстановленных объектов музея-заповедника «Владивостокская крепость» принимает гостей. В дни школьных каникул было особенно много школьных экскурсий. Обновленный облик форта Поспелова вместе с учащимися из Артема увидела наша съемочная группа.

Виталий Козько, экскурсовод: «Вот, если неприятель высадился там, он должен пройти по этому месту и именно здесь находится наша оборонительная позиция».

Форт Поспелова, что укрылся на полуострове Саперный - в центре внимания приморских школьников! На высоте 150 метров над уровнем моря - земляные рвы и бетонные сооружения сохранились с начала 20 века. С тех пор, как артиллерийские батареи Владивостокской крепости стояли на страже дальневосточных рубежей России.

Виталий Козько, председатель сообщества независимых экскурсоводов г. Владивостока, член общества изучения Приморского края: «Известный военный историк сказал: «Крепость, которая только одним фактом своего существования заставила неприятеля отказаться от захватнических планов, как нельзя лучше выполнила свое предназначение».

Из амбразур — морские просторы как на ладони. Пушки и пулеметы Укрепления №4 были готовы бить по вражеским кораблям. Тайны острова Русский: оборонительные укрепления, туннели и лабиринты захватывают детское воображение. В музее под открытым небом — лучше всего погружаться в историю, воочию убеждается детвора.

Казарму форта и правда строили для постоянного жительства гарнизона. На фасаде - киот под икону, в бетонном основании пороховой погреб, там же укрытие для противоштурмовых орудий. Пока планы по возвращению исторических экспонатов в форт Поспелова только рассматривают, Виталий Козько салютует холостым из офицерского револьвера образца 1895 года.

Еще одно из чудес, расположенных на горе Поспелова - "Лабиринт «Небо»". Этот объект был построен сравнительно недавно, в 2007 году местным мастером каменной пластики.

- Желание загадал?

- Да, я решил стать военным!

Находясь между небом и землей, говорят, он соединяет энергетику этих двух сфер и исполняет желания всех посетителей форта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]