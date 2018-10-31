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Вчера, 21:20
 

Автомобиль лесозаводчан может уйти с молотка в счет погашения кредита

Автомобиль лесозаводчан может уйти с молотка в счет погашения кредита

Фото: auto.ru

Супруги из в Лесозаводска оформили кредит, а в качестве залога указали легковой автомобиль Mazda MPV 2002 года выпуска. Он и был арестован, когда муж и жена перестали гасить кредит, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на ССППК.

Представители банка обратились в суд с иском к супругам, которые не спешили выплачивать кредит. Суд обязал семейную пару выплатить в пользу взыскателя более 400 тысяч рублей.

          Зная о возбуждении исполнительного производства, неплательщики не приступили к погашению долга. Ввиду этого судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу наложил арест на заложенное имущество, оставив его на ответственное хранение владельцу, а также предупредил мужчину об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ (Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации).

        Если в ближайшее время приморцы не выплатят долг, имущество, после определения его стоимости в установленном порядке, будет передано на реализацию.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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