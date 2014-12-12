Наталья Королева променяла московского «любовника» на девушку из Арсеньева
Наталья Королева провела концерт в Арсеньеве и записала в гримерке stories двусмысленного содержания, — сообщают «Вести: Приморье».
Гастрольный тур певицы Натальи Королевой на Дальнем Востоке включает выступления в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане и Благовещенске.
Накануне «Русалка» выступила в Арсеньеве. В гримерке певица вовсю расхваливала «золотые ручки» и «экспресс-стиль» своего визажиста, которого нашла здесь же. Певица обратилась к своему московскому визажисту Вадиму Андрееву, которого подписала «любовником»: «Вадик, пока ты изменяешь мне с Любовь Успенской, я, видишь, тоже решила сделать тебе алаверды».
Королёва пригрозила визажисту забрать понравившегося ей мастера по прическам и мейкапу Юлию в столицу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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