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Наталья Королева променяла московского «любовника» на девушку из Арсеньева

Наталья Королева променяла московского «любовника» на девушку из Арсеньева

Фото: Инстаграм @koroleva__star

Наталья Королева провела концерт в Арсеньеве и записала в гримерке stories двусмысленного содержания, — сообщают «Вести: Приморье».

Гастрольный тур певицы Натальи Королевой на Дальнем Востоке включает выступления в Южно-Сахалинске, Владивостоке,  Уссурийске,  Арсеньеве, Комсомольске-на-Амуре,  Хабаровске, Биробиджане и Благовещенске.

Накануне «Русалка» выступила в Арсеньеве. В гримерке певица  вовсю расхваливала «золотые ручки» и «экспресс-стиль» своего визажиста, которого нашла здесь же. Певица обратилась к своему московскому визажисту Вадиму Андрееву, которого подписала «любовником»: «Вадик, пока ты изменяешь мне с Любовь Успенской, я, видишь, тоже решила сделать тебе алаверды».

Королёва пригрозила визажисту забрать понравившегося ей мастера по прическам и мейкапу Юлию в столицу.

 

 

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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