Частный дом вспыхнул во Владивостоке из-за короткого замыкания

Вечером 5 ноября пожарные потушили возгорание в двухквартирном частном доме на улицые Второй Матросской во Владивостоке.

Сообщение о пожаре поступило в 20.15. Огнеборцы прибыли на место происшествия спустя 10 минут и приступили к тушению.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службк ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ходе разведки было установлено, что из-за короткого замыкания горят: крыша, стекловата и стены. Наблюдалось сильное задымление. Работали 2 звена газодымозащитной службы.

В 21.02 пожар был локализован, в 21.35 - полностью ликвидирован. Общая площадь распространения огня составила 6 кв. м. К тушению привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы техники.

При пожаре никто не пострадал.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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