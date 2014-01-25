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Новые скамейки и лавки установят в местах отдыха владивостокцев

Новые скамейки и лавки установят в местах отдыха владивостокцев

Фото: Администрация Приморского края

Мэрия Владивостока закупила 180 новых скамеек и лавок, а также около 190 урн. Их устанавливали в различных уголках краевого центра – на автобусных остановка, в парках, скверах и излюбленных местах отдыха горожан. В ближайшее время будет закуплено дополнительно ещё 38 новых лавок и скамеек и 22 урны.

Как сообщили в администрации города, большинство из закупленных лавок, скамеек и урн уже установлено. Сейчас ожидается поставка последних 32 лавок и 19 урн, которые установят в местах отдыха.

Закупить и установить новые элементы благоустройства города распорядился глава Владивостока Олег Гуменюк. До этого в краевой столице долгое время так массово не приобретались и не устанавливались новые скамейки и урны.

В числе адресов, где появились новые скамейки, лавки и урны, - Токаревская кошка, Адмирала Фокина, 23, Хабаровская, 19, остановки транспорта «Ялтинская», «Первая Речка», «Краевая больница», «Универсам», «Заводская», «Диагностический центр», сквер на Океанском проспекте, 90, Тополиная аллея, сквер Р. Зорге, Хабаровская, 26-б, Вострецова, 6, сквер Дениса Давыдова, видовая площадка на Добровольского, район фуникулера, Тобольская, 10, а также ряд других адресов.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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