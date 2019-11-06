Во Владивостоке открыли «Живые книги» - так называется выставка французского фотографа Жан-Марка Годеса. В своем творчестве он объединяет фотографию, литературу и театр. В результате получаются фантастические картины, которые автор принципиально не подписывает.

Его отец — писатель, а дед — русский эмигрант. Жан-Марк Годес признается, что визит в Россию для него особенно значим. В молодости он читал много русской прозы, теперь сосредоточился на французских поэтах. «В моей Вселенной книга живая», - говорит фотограф и сочиняет свои книжные истории.

Жан-Марк Годес, фотограф (Франция): «Книга - это универсальный объект, который переносит культуру, знания и память. В реальном мире. Я же забираю книги из библиотек и заставляю их путешествовать - в нереальном мире моих фотографий».

Он - режиссер, костюмер и бутафор одновременно. Сначала рисует сюжет, потом думает, как это воплотить — сделать, например, веревочную лестницу из книг, бросить ее в море и заставить женщину пройти по ней. Для каждой работы создаются декорации, приглашаются актеры и животные, идут репетиции. Он даже снял видео о том, как это происходило в Китае, Африке, России. Без титров. Жан-Марк Годес не дает зрителям подсказок и считает, что каждый увидит свой смысл в его фотографии.

Надежда Сухарева, директор Музейно-выставочного центра ВГУЭС: «Это работа о конфликте поколений. Старое и молодое. Их объединяют книги и разъединяют. Напряжение безусловно мы видим между ними. И все-таки, может быть это мостик? Может быть, возможность есть у этих людей найти общий язык друг с другом?».

Фотограф Годес выступает за свободу воображения. Помещая книгу в непривычные условия, он провоцирует людей на вопрос «что здесь происходит?».

Жан-Марк Годес, фотограф (Франция): «Единственное мое послание в том, что нужно подпитывать свое воображение. Потому что только люди с воображением могут изменить завтрашний день».

Команда единомышленников помогает Годесу создавать оригинальные работы, которые показывают потом в разных странах. Удивиться и задуматься над загадками французского фотографа можно в Музейно-выставочном центре ВГУЭС, выставка продлится три недели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]