Храмы — в туристической осаде. Новый взгляд на древние ценности Китая. Во Владивостоке открылась выставка, которая показывает, как святые места Поднебесной превращаются в «парки культуры и отдыха». Тема актуальна для любой страны, утверждает автор.

«Разрушь старый мир, построй новый!». Красные иероглифы - поверх фотографий старинных монастырей. Это лозунги Культурной революции в Китае, для знатоков Поднебесной понятные без перевода.

Дмитрий Старицын, зритель: «Каждый из них отражает определенную эпоху в истории Китая, и они все подобраны с очень точным знанием истории КНР последнего 50-летия, мне приятно, что в нашем городе появилось высказывание, которого до этого, мне кажется, никто не делал».

Фотограф Вячеслав Фурашов в прошлом году путешествовал по священным горам Китая. Там, где в коммунистическом запале ХХ века снесли старые храмы, теперь возведены их копии. Рассказы об энергетике святых мест привлекают тысячи туристов. Легенды в неуклюжем переводе кочуют по рекламным буклетам.

Вячеслав Фурашов, фотограф: «Это контраст между тысячелетней красотой этих мест и тем, как эта красота на данный момент эксплуатируется. Все эти места очень почитаемы в Китае, но из-за этого они очень популярны. Очень много людей едут туда, чтобы не понять, а просто приобщиться. И это меня печалит».

В каменной нише когда-то стояла статуя даосского святого. Под лозунгом «сметем все старое» ее уничтожили, сейчас там — хозяйственный инвентарь. Знаменитая терракотовая армия — теперь на страже развлечений. Каждый турист может получить свое изображение в виде древнего воина. Говорят, даже Билл Клинтон не устоял перед соблазном. А под крышей старинного храма вместо святыни — футбольный мяч.

Надежда Сухарева, директор Музейно-выставочного центра ВГУЭС: «Каждый видит в этом свое, и оценивает положительно или отрицательно. Конечно, для кого-то футбольный мяч, футбол — почти религия, кто-то считает этот смысл. А кто-то удивится, насколько уместен этот предмет здесь».

Эту экспозицию каждый рассмотрит под своим углом зрения. Вопросы, которые ставит фотограф Вячеслав Фурашов, актуальны для всеобщего культурного наследия, которое в 21 веке постепенно сдает свои позиции перед индустрией туризма. Выставка открыта в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС на ул.Гоголя.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]