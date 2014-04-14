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Грандиозный галла-концерт будет сопровождать жителей Китая в новогоднюю ночь

Новогодний гала-концерт, посвященный традиционному китайскому Новому году по лунному календарю, который транслируют в канун Праздника Весны – неотъемлемая часть культурной программы каждой семьи в Китае, когда жители Поднебесной собираются в тесном семейном кругу и весело отмечают праздник.

Предстоящее шоу организовано Медиакорпорацией Китая. Оно вошло в жизнь китайцев в начале 1983 года. Вот уже на протяжении более 30 летоно проходит с неизменным успехом и пользуется большой популярностью у зрителей. Китайский гала-концерт в честь Нового года по лунному календарю был включен в книгурекордов Гиннесса по количеству телезрителей.

24 января по пекинскому времени, в канун года Крысы, участники гала-концерта, как и прежде, будут вместе с жителями большой страны провожать старый и встречать новый год.

Онлайн-трансляцию концерта можно будет посмотреть на сайте www.russian.cgtn.com. Начало концерта и онлайн-трансляции в 20:00 24 января по пекинскому времени.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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