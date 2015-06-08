В новогоднем гала-концерте 2020 зрителей ждёт рекордное количество сценок-диалогов и разнообразие танцевальных номеров

20 января прошла очередная, уже четвёртая по счёту репетиция новогоднего гала-концерта Медиакорпорации Китая, посвящённого традиционному китайскому Новому году по Лунному календарю – году Крысы. У тестовой аудитории очередной предварительный «прогон» гала-концерта перед эфиром вызвал исключительно восторженные отзывы и самые позитивные эмоции.

Количество сценок-диалогов на предстоящем гала-концертестанет самым высокимпо сравнению со сценариями предыдущих новогодних вечеров. Выступления расскажут об актуальных социальных проблемах и достижениях – о повышении уровня жизни простых людей в стране, о растущем стрессе на работе, борьбе с формализмом и бюрократией и т. д.

Согласно замыслу организаторов, гала-концерт продемонстрирует дух самоотверженного труда и решимость китайского народа одержать в 2020 году окончательную победу в борьбе с бедностью для успешного выстраивания среднезажиточного общества.

В программу концерта войдут песни о родственных чувствах, дружбе и любви, а также о готовности прийти на помощь. В мелодиях воспевается любовь простых людей к Родине и их чувство счастья в гармоничном обществе, а также общее стремление к ускорению модернизации государства и повышению уровня достатка и процветания страны в новую эпоху.

Танцевальные номера обещают быть разнообразными и красочными, как никогда – от китайской классики до самых модерновых направлений. Каждый зритель найдёт для себя что-то интересное. В этом году организаторы новогоднего гала-концерта уделяют особое внимание взаимодействию с аудиторией. С помощью различных инновационных технологий и новых подходов будет создан эффект присутствия в зале и даже участия зрителей в выступлениях на сцене.

До начала гала-концерта осталось всего три дня. Согласно программе мероприятия,прямая трансляция концерта продлится более 4-х часов. В этом году концерт будет транслироваться из центральной студии в Пекине и с двух дополнительных площадок – в г. Чжэнчжоу (административный центр пров. Хэнань, Центральный Китай) и из региона «Большого залива», объединяющего провинцию Гуандун и специальные административные районы КНР Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао).

Медиакорпорация Китая обещает представить многомиллионной аудитории страны и зарубежным зрителям (вещание будет также вестись целым рядом иностранных СМИ, в т. ч. и российскими) великолепный, разнообразный и зрелищный гала-концерт, который учитывает предпочтения и вкусы зрителей самых разных возрастных и социальных групп.

С наступающим традиционным китайским Новым годомпо Лунному календарю – годом Крысы! До встречи на грандиозном шоу Медиакорпорации Китая в ночь с 24 на 25 января!

Онлайн-трансляцию концерта можно будет посмотреть на сайте www.russian.cgtn.com. Начало концерта и онлайн-трансляции в 20:00 24 января по пекинскому времени.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]