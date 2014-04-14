В Пекине готовят гала-концерт к Новому году по лунному календарю

В Пекине прошла первая репетиция гала-концерта по случаю праздника Весны. Центральная телерадиокорпорация Китая транслирует его ежегодно в канун Нового года по лунному календарю. Для многих жителей страны просмотр концерта - неотъемлемая часть празднований. В этом году зрителей ждет целый ряд технологических новинок, в том числе технологии пятого поколения мобильной связи, изображения в разрешении 8K и виртуальной реальности.

Главная съемочная площадка по традиции будет в Пекине. Также планируются прямые включения из провинции Хэнань и из региона "Большого залива" Гуандун-Сянган-Аомэнь. Организаторы сделали упор на взаимодействие со зрителями, обсуждать концерт в режиме реального времени, участвовать в интерактивных играх и опросах, а также получать "красные конверты" можно будет с помощью соцсетей. Общая сумма в "красных конвертах", которые будут разыгрывать между зрителями, достигнет 1 млрд юаней. Партнером организаторов также выступит площадка электронной коммерции "Таобао", готовящая призы для 50 тысяч счастливчиков.

Трансляция концерта пройдет 24-го января.

Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть на сайте www.russian.cgtn.com

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]