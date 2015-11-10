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Анонс на 11 ноября

11 ноября в 10:00 - Приморский краевой центр народной культуры - Выставка ветеранов ОВД "Талант не уходит в отставку"

11 ноября - Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС - Выставка "Живые книги"

11 ноября — Галерея МЦ (улица Аякс, 10 корпус 25) - Международная выставка художественной фотографии "Осень вечно права"

11 ноября - Приморская государственная картинная галерея - Выставка Ольги Калюжной «Маски Венеции (Автопортрет)»

11 ноября - откроют дорогу на Капитана Шефнера

11 ноября - Всемирный день шопинга

11 ноября - Международный день энергосбережения

11 ноября - День экономиста в России

11 ноября - День работника восстановительного поезда в России


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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