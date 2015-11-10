Анонс на 11 ноября
11 ноября в 10:00 - Приморский краевой центр народной культуры - Выставка ветеранов ОВД "Талант не уходит в отставку"
11 ноября - Музейно-выставочный комплекс ВГУЭС - Выставка "Живые книги"
11 ноября — Галерея МЦ (улица Аякс, 10 корпус 25) - Международная выставка художественной фотографии "Осень вечно права"
11 ноября - Приморская государственная картинная галерея - Выставка Ольги Калюжной «Маски Венеции (Автопортрет)»
11 ноября - откроют дорогу на Капитана Шефнера
11 ноября - Всемирный день шопинга
11 ноября - Международный день энергосбережения
11 ноября - День экономиста в России
11 ноября - День работника восстановительного поезда в России
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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