Подрядчик украл 11 млн. рублей при поставке стройматериалов в Сибирцево





При строительстве военного городка в Сибирцево подрядчик не только не допоставил стройматериалы по госконтракту, но и украл 11 млн. рублей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Военную прокуратуру ВВО.

32 военная прокуратура гарнизона во взаимодействии с прокуратурой Московского района г. Твери провела проверку соблюдения законодательства о сохранности федеральной собственности при строительстве объектов военной инфраструктуры в Приморском крае.

Установлено, что директор ООО «Профпроект» не выполнил в полном объеме принятые на себя по государственному контракту обязательства по поставке строительных материалов, предназначенных для возведения военного городка в пос. Сибирцево Приморского края. При этом он похитил часть перечисленного ему аванса в размере свыше 11 млн. рублей.

Материалы проверки военный прокурор гарнизона направил в УМВД России по г. Твери для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам их рассмотрения в отношении директора ООО «Профпроект» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]