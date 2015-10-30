Подрядчик украл 11 млн. рублей при поставке стройматериалов в Сибирцево
При строительстве военного городка в Сибирцево подрядчик не только не допоставил стройматериалы по госконтракту, но и украл 11 млн. рублей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Военную прокуратуру ВВО.
32 военная прокуратура гарнизона во взаимодействии с прокуратурой Московского района г. Твери провела проверку соблюдения законодательства о сохранности федеральной собственности при строительстве объектов военной инфраструктуры в Приморском крае.
Установлено, что директор ООО «Профпроект» не выполнил в полном объеме принятые на себя по государственному контракту обязательства по поставке строительных материалов, предназначенных для возведения военного городка в пос. Сибирцево Приморского края. При этом он похитил часть перечисленного ему аванса в размере свыше 11 млн. рублей.
Материалы проверки военный прокурор гарнизона направил в УМВД России по г. Твери для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам их рассмотрения в отношении директора ООО «Профпроект» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
30.10.2015 Дело по мошенничеству на 350 млн руб при строительстве военного городка возбудили в Приморье
-
20.03.2019 В Приморье застройщик объектов военного городка оштрафован за нарушения законодательства о строительстве
-
23.11.2017 В Приморье подрядчик строительства казармы оштрафован на 200 тысяч рублей
-
02.11.2018 ИО гендиректора Находкинского СРЗ стал фигурантом дела о ремонте корабля ТОФ с использованием контрафактных деталей
-
15.07.2019 Четыре гектара земли стоимостью 74 млн рублей вернули в госсобственность в Приморье
-
23.12.2016 Очередные грубые нарушения выявлены при возведении школы в приморском Рощино
Добавить комментарий