Обвиняемый в жестоком преступлении пойдет под суд в Приморье
В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Шкотовского района. Ммужчина 1994 года рождения обвиняется в преступлениях, предусмотренных п.п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба).
Преступление совершено в ночь с 14 на 15 декабря 2018 года в жилом бытовом помещении, расположенном на территории строящегося свинокомплекса в с. Ленинское Михайловского района.
Как сообщили в прокуратуре Приморского края, работник свинокомплекса с двумя мужчинами распивали спиртные напитки. В ходе застолья произошла ссора, из-за которой злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил в живот одному из собутыльников. Третий участник застолья схватил фигуранта и вытолкал его на улицу. Но злоумышленник не успокоился на этом, а закрыл ключом снаружи входную дверь в помещение, где они пировали, взял газовую горелку и направил открытое пламя в бытовку со всех сторон. Убедившись, что пожар мгновенно распространился, он скрылся с места преступления.
Раненый мужчина погиб в результате отравления продуктами горения. Другой смог разбить окно и покинуть горящее помещение.
Кроме того, собственнику имущества в результате поджога причинен ущерб на общую сумму более 320 тыс. руб. О возмещении ущерба заявлен гражданский иск.
В настоящее время уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
22.08.2019 В Приморье в суд направлено дело о жестоком убийстве
-
03.11.2017 Пожизненное лишение свободы и 24 года в тюрьме получили двое убийц во Владивостоке
-
29.03.2018 Приморец убил своих знакомых в пылу пьяной ссоры
-
22.05.2017 Пьяная ссора закончилась убийством четверых человек
-
14.10.2014 В Приморье к длительному лишению свободы приговорены местные жители за убийство, совершенное с особой жестокостью
-
09.07.2019 Во Владивостоке под суд пойдет квартирный мошенник
Добавить комментарий