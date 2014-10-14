Обвиняемый в жестоком преступлении пойдет под суд в Приморье

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Шкотовского района. Ммужчина 1994 года рождения обвиняется в преступлениях, предусмотренных п.п. «д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом), ч. 3 ст. 30, п.п. «а, д, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба).

Преступление совершено в ночь с 14 на 15 декабря 2018 года в жилом бытовом помещении, расположенном на территории строящегося свинокомплекса в с. Ленинское Михайловского района.

Как сообщили в прокуратуре Приморского края, работник свинокомплекса с двумя мужчинами распивали спиртные напитки. В ходе застолья произошла ссора, из-за которой злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил в живот одному из собутыльников. Третий участник застолья схватил фигуранта и вытолкал его на улицу. Но злоумышленник не успокоился на этом, а закрыл ключом снаружи входную дверь в помещение, где они пировали, взял газовую горелку и направил открытое пламя в бытовку со всех сторон. Убедившись, что пожар мгновенно распространился, он скрылся с места преступления.

Раненый мужчина погиб в результате отравления продуктами горения. Другой смог разбить окно и покинуть горящее помещение.

Кроме того, собственнику имущества в результате поджога причинен ущерб на общую сумму более 320 тыс. руб. О возмещении ущерба заявлен гражданский иск.

В настоящее время уголовное дело направлено в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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