В Приморье в суд направлено дело о жестоком убийстве
24-летний житель с. Гродеково Анучинского района Приморского края обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев) и ч. 1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 1 февраля 2019 года обвиняемый распивал спиртные напитки с 52-летним местным жителем в помещении кухни частного дома в с. Гродеково. В ходе застолья между ними возник конфлик и он решил совершить убийство своего собутыльника. Когда они вышли в огород за домом, злоумышленник облил голову и тело потерпевшего бензином и поджег его. Мужчина был моментально объят пламенем. После этого обвиняемый совместно с другим очевидцем произошедшего, потушили пламя, закидав его снегом. Продолжая свой преступный замысел, видя, что потерпевший ещё жив, обвиняемый нанес ему несколько ударов обутыми в зимнюю обувь ногами по голове и телу. На следующий день пострадавший скончался в Арсеньевской городской больнице в результате ожогового шока.
Свидетелем данного преступления оказалась женщина, которую фигурант сначала избил, а потом угрожал убийством, если она сообщит в полицию.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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