Жителя Приморья будут судить за особо жестокое убийство
Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Большой Камень, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Виолетту Дорожкину, преступление совершено в июне 2019 года в с. Каменка Дальнегорского городского округа.
Фигурант, 1984 г.р., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире своего знакомого, где временно проживал. На почве личных неприязненных отношений между мужчинами возникла ссора и хозяин квартиры стал выгонять своего постояльца.
В ходе продолжающейся ссоры он выбросил его вещи на улицу, схватив канистру с бензином, облил ноги и поджег своего гостя. Однако последнему удалось потушить на себе пламя.
Желая отомстить своему обидчику, фигурант решил, действуя аналогичным образом, совершить убийство с особой жестокостью путем сожжения заживо. Реализуя преступный умысел, он облил потерпевшего бензином и поджег его. Когда мужчина был полностью объят пламенем, злоумышленник скрылся с места преступления.
Смерть потерпевшего наступила в результате термического шока вследствие обширного поражения кожных покровов и мягких тканей от местного воздействия высокой температуры.
После вручения копии обвинительного заключения материалы дела будут направлены прокурором в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
27.02.2014 Во Владивостоке суд рассмотрит уголовное дело об убийстве с последующим расчленением тела жертвы
-
29.10.2018 Во Владивостоке суд рассмотрит дело об убийстве в противотуберкулезном диспансере
-
20.09.2019 Особо жестокое убийство рассмотрят в Первомайском районном суде
-
18.12.2017 Житель Красноярского края убил свою владивостокскую знакомую киркой
-
14.08.2018 Женщина связала, а потом задушила своего сожителя
-
19.07.2019 Приморец до смерти избил собственную мать
Добавить комментарий