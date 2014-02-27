Жителя Приморья будут судить за особо жестокое убийство

Заместителем прокурора края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя г. Большой Камень, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Виолетту Дорожкину, преступление совершено в июне 2019 года в с. Каменка Дальнегорского городского округа.

Фигурант, 1984 г.р., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в квартире своего знакомого, где временно проживал. На почве личных неприязненных отношений между мужчинами возникла ссора и хозяин квартиры стал выгонять своего постояльца.

В ходе продолжающейся ссоры он выбросил его вещи на улицу, схватив канистру с бензином, облил ноги и поджег своего гостя. Однако последнему удалось потушить на себе пламя.

Желая отомстить своему обидчику, фигурант решил, действуя аналогичным образом, совершить убийство с особой жестокостью путем сожжения заживо. Реализуя преступный умысел, он облил потерпевшего бензином и поджег его. Когда мужчина был полностью объят пламенем, злоумышленник скрылся с места преступления.

Смерть потерпевшего наступила в результате термического шока вследствие обширного поражения кожных покровов и мягких тканей от местного воздействия высокой температуры.

После вручения копии обвинительного заключения материалы дела будут направлены прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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