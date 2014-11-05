Новые тренинги для школьников проходят во Владивостоке

«Непростой выбор» - такое название у серии тренингов, которые помогают школьникам Владивостока определить будущую профессию. Разбираются в тонкостях будущей профессии вместе с ребятами специалисты Молодежного ресурсного центра. По словам волонтеров, посетив тренинги, старшеклассники задумываются о своем будущем месте работы и взрослой жизни в целом.

Очередной тренинг состоялся 6 ноября, в школе №69. В своей работе с десятиклассниками, специалисты МРЦ использовали популярный метод-инструмент «Формирование целей по СМАРТу». Так, в течении заданного времени ребята самостоятельно попытались распланировать свою жизнь на 15 лет вперед. Кто-то видел себя врачом или программистом, а, кто-то хочет стать преподавателем начальных классов в своей родной школе. Разобрав все шаги на пути к своей будущей профессии, каждый участник профориентационного занятия «Непростой выбор» пришел к мнению о том, что к выбору будущей специальности надо подходить осознано.

«Чтобы в будущем быть высококлассным специалистом и не столкнуться с «профессиональным выгоранием», когда нет желания трудиться, не надо стоять на месте. Да, у вас будет диплом о высшем образовании, но надо ходить на курсы повышения квалификации, изучать дополнительную литературу и следить за тенденциями в той области, где вы будете трудиться», – такой совет дали в конце встречи старшеклассникам школы №69 специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]