Новогодние ёлки начали устанавливать во Владивостоке

Искусственные ёлки уже начали устанавливать во Владивостоке. До конца ноября в разных районах города появится 11 новогодних деревьев.

Первая новогодняя елка появилась на днях возле Дворца детского творчества. Искусственное дерево украсили разноцветными шарами и огородили праздничными баннерами, пишет vl.ru. Еще одну ель начали монтировать в Снеговой Пади. Всего в разных районах города до 30 ноября планируют установить 11 искусственных елочек, включая удаленные и островные территории – поселки Трудовое, Береговое, острова Попова и Русский. Десять из них будут высотой по девять метров. Главная новогодняя красавица высотой 28 метров украсит центральную площадь города.

Все елки будут такими же, как и в прошлом году. Их приведут в порядок – почистят и отремонтируют поврежденные элементы. Контракты на монтаж искусственных деревьев уже разыграны. Победителем аукциона на установку десяти маленьких елей стала местная компания ООО «№ 36», занимающаяся рекламной деятельностью. За свои услуги она получит 590 тысяч рублей (при начальной цене контракта в 1 миллион рублей). Заниматься установкой большой ели на центральной площади будет ООО «Проффи Трэйд», которое в прошлом году монтировало новогодний светодиодный фонтан на Спортивной набережной. За установку главной новогодней ели, светодиодных элементов и конструктивных зон компании выплатят 994 500 рублей (начальная цена – 1 300 000 рублей).

Отметим, в прошлом году монтировать искусственные елки начали 16 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]