Десять новогодних елей установят за 800 тыс. до 1 декабря

Во Владивостоке до 1 декабря планируют установить десять новогодних елей в разных районах города. На их доставку, косметический ремонт, установку и подключение выделено 800 тысяч рублей, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Устанавливать ёлки начнут с 15 ноября, а до этого у подрядчика будет пять дней на приведение искусственных деревьев в порядок – очистку, профилактику и косметический ремонт. Все десять елей должны быть установлены к 1 декабря.

В список работ по контракту входит также техническое обслуживание новогодних елей – с 1 до 27 декабря. Из 800 тысяч, выделенных на торги, 600 тысяч рублей уйдут на ремонт, установку и изготовление новых баннеров для ограждений, а ещё 200 тысяч рублей – на украшение, присоединение к сетям и обслуживание. Подрядчика определят первого октября.

В прошлом году начальная цена контракта составляла миллион рублей, а елей было 11. Выиграло торги ООО «№ 36» за 590 тысяч рублей. Контракт на установку главной ёлки на центральной площади Владивостока разыгрывался отдельно – её ставило ООО «Проффи Трейд» за 994,5 тысяч рублей.

Традиционно ели устанавливают на кольце Запорожской, в Снеговой Пади, возле бывшего Дома пионеров, в сквере Суханова, на островных территориях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]