Жителя Приморья задержали за незаконную рубку елок

Сотрудники отдела МВД России по Надеждинскому району и госинспекторы ФГБУ «Земля леопарда» в районе поселка Оленевод задержали гражданина, подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю, 28-летний житель поселка Раздольное незаконно вырубил 8 молодых елей для продажи. Сотрудники полиции изъяли незаконно заготовленную древесину. Назначены исследования. Устанавливается сумма ущерба, причиненного лесному фонду.

За нелегальную вырубку елей предусмотрен штраф для физических лиц в размере до 4000 тысяч рублей, должностных лиц – до 40 тысяч, для юридических лиц – до 300 тысяч. Если ущерб, причиненный лесному фонду, превышает 5 тысяч рублей, правонарушителя привлекут к уголовной ответственности. В этом случае нарушителю грозит: от 2 до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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