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Вблизи угольного порта в Посьете горит лес

Вблизи угольного порта в Посьете горит лес

Фото: capital_dfo

В Посьете, в окрестностях угольного порта, со вчерашнего позднего вечера полыхает крупный пожар. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на территорию торгового порта Посьет.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, порт толком не огорожен от внешнего мира, поэтому пламя легко может достигнуть его складов с углём.

К тому же поля, леса и даже берег моря в районе Посьета усыпан угольной пылью.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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