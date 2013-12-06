Вблизи угольного порта в Посьете горит лес
В Посьете, в окрестностях угольного порта, со вчерашнего позднего вечера полыхает крупный пожар. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на территорию торгового порта Посьет.
Как сообщают очевидцы в социальной сети, порт толком не огорожен от внешнего мира, поэтому пламя легко может достигнуть его складов с углём.
К тому же поля, леса и даже берег моря в районе Посьета усыпан угольной пылью.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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