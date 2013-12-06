Вблизи угольного порта в Посьете горит лес

В Посьете, в окрестностях угольного порта, со вчерашнего позднего вечера полыхает крупный пожар. Местные жители опасаются, что огонь может перекинуться на территорию торгового порта Посьет.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, порт толком не огорожен от внешнего мира, поэтому пламя легко может достигнуть его складов с углём.

К тому же поля, леса и даже берег моря в районе Посьета усыпан угольной пылью.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru