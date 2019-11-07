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"Вести: Приморье": как шаман лечил души читателей владивостокской "горьковки"?

Василий Дункай из тайги вышел в люди. Он - признанный мастер бесед с духами и страждущими соплеменниками. Но все больше тянутся к шаману - нанайцу с реки Бикин - обычные россияне. О чем рассказал шаман и как лечил он души любопытных читателей горьковской библиотеки во Владивостоке? Об этом сюжет Ольги Катренко смотрите сегодня, 7 ноября, в 17.00 в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1".


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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