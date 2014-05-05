Это был массовый сеанс душевного общения. Редкий случай, когда шаман из Красного Яра, знаменитый Василий Дункай, выбирается к людям, да такой широкой публике. Библиотека имени Горького, по случаю, презентовала и выставку из страны Удэге, и встречу с особенным человеком тайги проиллюстрировала полотнами гениального приморского живописца.

Не раз говорили, как похожи малые коренные народы Дальнего Востока на американских индейцев. И континенты были единым целым когда-то. А на Василия Дункая посмотришь, так и тектонических доказательств не надо. Человек он яркий, судьба интересная. Однажды сильно заболел, врачи не помогли, отправился на Байкал, случайно встретил буддийского ламу.

Василий Дункай: «Он сказал, давно я тебя ждал, ну, заходи!»

Как бурят возродил в нанайце высшие силы, долгая история. Если коротко — то приехал на берега Бикина уже не лама, а шаман с острова Ольхон. И совершил с Василием особый обряд у костра. С тех пор и болезни, много лет одолевавшие Дункая, отступили. И люди к нему потянулись. То сам он к врачам ходил, а теперь к нему врачи приходят. И как так?

Василий Дункай, потомственный шаман, с. Красный Яр: «Жизнь другая, совершенно другая. Много обязательств у людей перед жизнью. И самое главное, нет предвидения будущего, что будет завтра. И вот это очень сильно влияет на душевное состояние людей».

Говорит, всё чаще обращаются за успокоением, мучает приморцев депрессия. Да всех россиян. Вот, два дня, может, побудет во Владивостоке, а потом летит в Сочи. Ждут его мятущиеся души. А слава идет впереди. Но в библиотеке, среди полотен мощнейшего мастера, Ивана Рыбачука, и орнаментов народа удэге, шамана слушали те, кто читает книги. Народ любопытный.

Пельмени удэгейцы лепить научились у китайцев. И, возможно, раньше русских, отвечает Дункай. Но главное в рационе таёжного и речного человека мясо и рыба. Потому шамана с косичками и на звериных тропах, и на пути тайменя встретить можно. Если доберется туда обычный человек. Чай, не библиотека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]