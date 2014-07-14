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"Вести: Приморье": Единственная в мире школа, где преподают тигроведение

"Вести: Приморье": Единственная в мире школа, где преподают тигроведение

Между ёлок, у реки, посреди глухой тайги теремок из сруба сложен. В нём занятия идут. Река Тигровая, улица Тигровая и поселок Тигровый. Так вот, это единственная в мире школа, где преподают тигроведение! Такой начальной школы во всем Приморье больше не найдешь! Три ученика на четыре класса. А те, кто постарше - на уроки в соседнее село путешествуют. Для 16-ти школьников из Фридмана и Тигрового электричка - это единственный способ добраться до знаний!

Сюжет о самой необычной школе страны смотрите в программе "Вести: Приморье" на телеканале "Россия-1" сегодня, 3 сентября, в 21.05.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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