«Сувенир» из теплых стран: приморцы привозят домой экстравагантные инфекции

На территории Приморского края продолжают регистрироваться завозные случаи инфекционных заболеваний, передающихся через укусы насекомых, — сообщили «Вестям: Приморье» в Роспотребнадзоре.

За истекший период 2019 г. в Приморском крае зарегистрированы завозные случаи: лихорадка денге – 5 случаев, по одному случаю малярии, лихорадки Чикунгунья и легионеллеза. 87% случаев ввезённых инфекций связаны с неорганизованным отпуском в Таиланде (о. Пхукет), Индонезии (о. Бали) и Вьетнаме.

В июле 2019 года в Приморском крае зарегистрирован завозной случай заболевания тропической малярией (житель г.Владивостока), заболевший работал на иностранном судне, посещал порты неблагополучных по малярии стран (республика Танзания, Африка).

По данным Всемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ) эпидемиологическая ситуация в мире по ряду инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории, остается нестабильной.

При планировании путешествия необходимо учитывать потенциальный риск и понимать, как лучше сохранить здоровье и снизить риск заражения инфекционными заболеваниями.

Так, при выезде за рубеж в страны Азии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториально-тропическим климатом возможно заражение различными инфекционными и паразитарными болезнями. Особую актуальность представляют ряд инфекционных заболеваний, передающихся через укусы насекомых (трансмиссивные инфекции), такие как лихорадка денге, лихорадка Чикунгунья, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, малярия, желтая лихорадка, а также холера, высоко патогенный грипп и другие.

Собираясь в отпуск заграницу, необходимо помнить, что в ряде зарубежных стран, особенно с тропическим и субтропическим климатом, существует угроза заражения инфекциями, в том числе и особо опасными.

Теплый влажный климат способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде и активному выплоду переносчиков инфекций – различных видов насекомых.

Возбудители таких инфекций как лихорадка денге, Зика, желтая лихорадка, Крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка Западного Нила, малярия передаются через укусы кровососущих насекомых. Большинство инфекционных болезней (холера, острые кишечные и воздушно-капельные инфекции) передаются при употреблении воды, загрязненных и недостаточно обработанных продуктов питания, при контакте с больным человеком или загрязненными объектами окружающей среды. Существует риск заражения такими паразитами как анкилостомоз, стронгилоидоз – при хождении босиком по пляжу, фасциолез – при употреблении сырой воды, либо сырых дикорастущих водных растений, анизокиозом (селедочный червь) – при употреблении сырой рыбы, шистосомозом – при купании в прибрежной, богатой растительностью с медленным течением части водоемов.

Перед поездкой вы должны быть проинформированы туристической фирмой об имеющихся угрозах в выбранной вами для путешествия стране и мерах профилактики.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить заражения и последующего развития заболевания:

- использовать защитную одежду от укусов насекомых, применять различные репелленты;

- для мытья фруктов и овощей использовать бутилированную или кипяченую воду;

- в качестве напитков применять гарантированно безопасную воду и напитки (фабричная упаковка, кипяченая вода);

- в пищу употреблять только термически обработанные пищевые продукты (мясо, рыба, морепродукты);

- купаться следует в специально отведенных для этого местах или в бассейнах;

- следует строго соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки с мылом, использовать влажные салфетки с антибактериальным действием;

- при возникновении недомогания, лихорадочного состояния, тошноты, рвоты, жидкого стула, кашля, сыпи на кожных покровах и слизистых следует немедленно обратиться к врачу для медицинского осмотра и обследования.

В случае обращения за медицинской помощью после поездки, сообщите медицинскому работнику о вашем путешествии и о нахождении в тропических странах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]