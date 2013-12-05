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Приморцу, стрелявшему из ружья в сожительницу, грозит до двух лет тюрьмы

Фото: 25.мвд.рф

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Лучегорска по статье «Угроза убийством». Теперь задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Ранее мы сообщали, что 37-летний житель Лучегорска, находясь в состоянии опьянения, в ходе конфликта с сожительницей произвел в ее сторону выстрелы из ружья.

Помимо уголовной ответственности за угрозу убийством задержанному предстоит выплатить штраф.

Подробности в видеокомментарии руководителя пресс-службы регионального УМВД Ирины Сыровой.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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