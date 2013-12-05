Приморцу, стрелявшему из ружья в сожительницу, грозит до двух лет тюрьмы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Лучегорска по статье «Угроза убийством». Теперь задержанному грозит до двух лет лишения свободы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Ранее мы сообщали, что 37-летний житель Лучегорска, находясь в состоянии опьянения, в ходе конфликта с сожительницей произвел в ее сторону выстрелы из ружья.
Помимо уголовной ответственности за угрозу убийством задержанному предстоит выплатить штраф.
Подробности в видеокомментарии руководителя пресс-службы регионального УМВД Ирины Сыровой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
05.11.2019 Задержан житель Лучегорска, устроивший стрельбу в собственной квартире
-
11.10.2019 Житель Приморья в зале суда пообещал убить судью
-
25.01.2019 Полиция Находки возбудила уголовное дело в отношении любителя пьяной езды
-
26.05.2017 Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев воспитателю детсада
-
08.04.2014 В Уссурийске полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью
-
05.12.2013 Инспекторы ППС изъяли у жителя Владивостока наркотик
Добавить комментарий