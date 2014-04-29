Житель Владивостока порезал мужчину осколком бутылки на судне в Охотском море
Житель Владивостока, угрожавший убийством работнику морского судна, предстанет перед судом.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО, конфликт между двумя мужчинами произошел на судне, находящемся в акватории Охотского моря.
Как пояснил потерпевший - работник морского судна, 40-летний житель города Владивостока, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая убийством, нанес ему осколком бутылки повреждения в виде резаных ран.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством) и ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение легкого вреда здоровью) направлено в суд.
В отношении обвиняемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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