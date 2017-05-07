Жители Васильковки всем селом вышли на поиски пропавшей местной жительницы

Жительница села Васильковка Спасского района Приморья Анна Васильева, 1935 года рождения, ориентировочно 5-6 ноября ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

Поиски старушки ведутся второй день. В нем принимают участие волонтеры полиция и местные жители, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25. Обследована огромная территория, но поиски успехом не увенчались.

Общественники особенно отмечают сплоченность и неравнодушие жителей села Васильковка:

"Мы приятно удивлены, что местные жители, не смотря на то, что у каждого свои дела, выходят ежедневно на поиск. Они прочесывают местность, смотрят каждый кустик. Представляете, на поиск вышла всё село?! На нашей практике это впервые! И бабушка обязана найтись, за нее борятся столько людей!", - отметили в ПРОО "Примпоиск".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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