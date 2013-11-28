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Бабушка, пропавшая в Спасском районе, погибла

Бабушка, пропавшая в Спасском районе, погибла

Фото: Группа VK Примпоиск

6 ноября в селе Васильковка Спасского района пропала 74-летняя бабушка. На ее поиски  вышло все село. Однако только через четыре дня поиски были завершены, — информируют «Вести: Приморье» в «Примпоиске».

На следующий же день после пропажи Анны Васильевой 1935 года рождения на поиски вышло все село. С таким единодушием волонтеры столкнулись впервые в своей многолетней практике.

«Мы приятно удивлены, что местные жители не смотря на то, что у каждого свои дела выходят ежедневно на поиск. Они прочесывают местность, смотрят каждый кустик. Представляете на поиск вышла всё село? На нашей практике это впервые! И бабушка обязана найтись, за нее борются столько людей!», — отметили волонтеры движения «Примпоиск».

В воскресенье, 10 ноября, было объявлено о прекращении поисковой операции. Бабушку нашли погибшей.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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